Benedito e Varandas em luta renhida no Sporting

Estudo da Intercampus, com margem de erro de 2,9%, dá a Benedito 37,7% de votos e 42,3% de votantes, contra 36,2% e 36,7 de Varandas.

Por Luís Pedro Sousa | 01:30

Há um empate técnico entre João Benedito e Frederico Varandas na corrida à presidência do Sporting. A sondagem da Intercampus para o, ae o ‘Record’, realizada nas imediações do Estádio José Alvalade, no último sábado, antes do jogo Sporting-Feirense da 4ª jornada da Liga, dá ao antigo capitão da equipa de futsal uma ligeira vantagem sobre o ex-diretor clínico dos leões.Nas 1105 entrevistas efetuadas, em que houve a necessária ponderação entre os sócios votantes e o correspondente número de votos, João Benedito reúne 37,7% das preferências, contra 36,2% de Frederico Varandas e 14,4% de José Maria Ricciardi.Benedito ganha em votos, sem dúvida o dado mais importante desta sondagem, e também em número de votantes. Neste caso até por uma margem mais folgada. O candidato a presidente do Sporting pela Lista A tem 42,3% de sócios a apoiá-lo e Frederico Varandas 36,7%.José Maria Ricciardi, por seu turno, protagoniza uma clara descida se compararmos o número de votos com o de votantes, reunindo apenas 11,1% das preferências. De qualquer forma, nos dois casos estudados, o alinhamento dos candidatos mantém-se.Dias Ferreira surge em 4º lugar, Rui Jorge Rego é 5º e Fernando Tavares Pereira está em 6º. Pedro Madeira Rodrigues, adversário de Bruno de Carvalho nas últimas eleições do Sporting, é o último, tanto em votos (1,2%) como em apoiantes (1,1%).A sondagem, que tem uma margem de erro de 2,9 %, daí ser lícito falar-se em empate técnico, revela ainda que João Benedito conta com uma sólida base de apoio no sexo feminino (47,5%). Frederico Varandas arrecada 38,1% e José Maria Ricciardi desce dos 14,4% globais para os 9%.No que a escalões etários diz respeito, o líder da Lista A esmaga entre os mais jovens, com 54,4% dos votos entre os 18 e os 24 anos e os 58,4% (ambos maioria absoluta) entre os 25 e os 34 anos.O presidente destituído Bruno de Carvalho anunciou esta segundaque vai impugnar as eleições do Sporting do próximo sábado. Fez saber ainda que decidiu desistir da providência cautelar para anular a suspensão de sócio."Não desisti da democracia, da legalidade e de ser presidente. Não desisti de ser candidato numas eleições livres, em data a confirmar. Por muito que alguns sportinguistas não gostem, se estas putativas ilegais e golpistas comissões fizerem as eleições no dia 8 vou impugná-las", escreveu o ex-líder dos leões nas redes sociais.Bruno escreveu ainda sobre os candidatos à presidência dos leões, mas também o seu ex-vice-presidente Carlos Vieira: "Sempre deixei passar a imagem de que ele era muito bom, mas no fundo foi o que sempre tinha sido, um excelente diretor de contabilistas… Ele a somar e a diminuir num Excel o trabalho dos outros é máquina."--

Sondagem Eleições Sporting Clube de Portugal

Esta sondagem foi realizada pela INTERCAMPUS – Recolha, Tratamento e Distribuição de Informação, S.A. para o Correio da Manhã.

O trabalho de campo decorreu no dia 01 de Setembro de 2018, nas imediações do Estádio do SCP, antes da realização do jogo Sporting- Feirense.

A recolha de dados foi realizada através de entrevista pessoal e direta (F2F).

Foram entrevistados sócios do SCP com 18 e mais anos de idade e com 1 ano ou mais de associado, aleatoriamente selecionados.

A amostra é composta por n=1.105 entrevistas, 78,8% inquiridos do sexo masculino e 21,2% inquiridos do sexo feminino.

A margem de erro máximo é de ±2,9 p.p. para um intervalo de confiança de 95%.

A taxa de resposta foi de 71%.