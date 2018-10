"Benfica acaba por ser o alvo a abater", diz Vitoria

Vitória desvalorizou carga de jogos das últimas semanas e deu garantias de plantel focado no objetivo.

Por Raul Teixeira | 01:30

Rui Vitória mostrou-se otimista na antevisão ao jogo deste sábado (20h30) com o Belenenses, a contar para a oitava jornada do campeonato nacional. "Prevejo um jogo interessante, em que temos de ser perspicazes. As equipas podem encaixar uma na outra e quem é líder acaba por ser sempre o principal alvo a abater", disse Rui Vitória.

O técnico encarnado rejeitou a ideia de o plantel se apresentar cansado no Jamor depois da jornada europeia com o Ajax : "A nossa forma de trabalhar não engloba só a parte física. Estamos habituados a jogar de três em três dias ou de quatro em quatro. É o normal para nós"

Ainda na ressaca europeia após derrota 1-0 na Holanda já nos descontos, Vitória justificou-se com números: "A derrota com o Ajax não fez mossa nenhuma. Não vamos responder com o copo meio cheio ou meio vazio. Não diria que é o que mais me atormenta ou preocupa. Agora parece que a qualquer jogo que exista vamos buscar o histórico. Sabem quem é o treinador que tem mais vitórias na Champions em menor número de jogos? Eu poupo- -vos o trabalho: sou eu. Em 25 anos, foram cinco as vezes em que o Benfica passou e duas delas foi já comigo no comando." Sobre o Belenenses só elogios: "O Silas tem conseguido isso e têm a preocupação de jogar bem, embora essa questão seja subjetiva, é uma equipa que gosta de se impor".



"Castillo, Ferreyra e Cervi tinham aqui lugar"

"Não sei se o Benfica vai chegar ao jogo cansado ou não. De qualquer forma, tem um plantel incrível que lhe permite jogar com outros onze jogadores. Jogadores como Castillo, Ferreyra, Cervi, que não têm jogado, qualquer um deles poderia jogar na nossa equipa", disse ontem Silas, treinador do Belenenses, antes do jogo de hoje (20h30) com o Benfica, no Estádio do Jamor. Questionado sobre o último resultado da equipa encarnada (derrota com o Ajax), o técnico, de 42 anos, foi claro: "Não acho que essa derrota tenha afetado".



Talisca rende 25 milhões de euros

A venda a título definitivo do brasileiro Talisca para os chineses do Guangzhou Evergrande. As águias recebem 19,2 milhões, mais 5,8 milhões do empréstimo.