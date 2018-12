Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica acusa: “FC porto tem sido favorecido”

Dirigentes das águias vão enviar à FPF e à Liga uma exposição detalhada sobre “erros de arbitragem” que no seu entender têm beneficiado o rival.

Por Mário Pereira | 08:35

O Benfica está numa cruzada contra o que os seus responsáveis dizem ser "erros grosseiros e incompreensíveis de arbitragem" nos jogos em que tem participado o FC Porto. Uma tomada de posição que surge no seguimento do encontro dos dragões no Bessa, no qual ficou um penálti por assinalar a favor do Boavista.



"É um erro que não se entende como pode acontecer. Já não é muito normal que o árbitro, dentro do campo, não tenha visto a falta. Mas até admitimos essa possibilidade. Agora, o VAR ter oportunidade de observar o lance de todos os ângulos disponíveis e não ver o que toda a gente viu, isso é que escapa ao entendimento e à razão", disse ao CM Luís Bernardo, diretor de comunicação das águias.



Não é apenas do lance no Bessa que o Benfica se queixa. O clube da Luz vai enviar à Federação Portuguesa de Futebol e à Liga uma exposição detalhada na qual enumera e descreve um conjunto de situações que, no seu entender, fazem parte de uma lista de "erros" que têm "beneficiado de forma clara o FC Porto. E ainda vamos no primeiro terço do campeonato", acrescenta Luís Bernardo. O dirigente diz que o Benfica exige igualdade.



"Vou dar um exemplo: no jogo frente ao Belenenses [derrota das águias por 2-0, no Jamor] houve um penálti contra o Benfica que foi assinalado sem discussão. Em cinco ou seis situações igualmente claras em desfavor do FC Porto nada foi assinalado. Repito: isto não é normal nem lógico."



Luís Bernardo, que logo após o jogo Boavista-FC Porto classificou de "suja" a vitória dos dragões, manteve esta segunda-feira o tom das críticas.



"Era muito importante que houvesse um critério de total isenção por parte de quem manda na Federação Portuguesa de Futebol, na Liga e na arbitragem, de forma a que tudo decorra de forma clara e transparente. Se não acontecer assim, a verdade desportiva é adulterada e o pior que pode acontecer é haver uma Liga onde existem faixas encomendadas", finalizou o dirigente.



Repetição polémica em lance de penálti

O jogo Boavista-FC Porto ficou marcado por um lance aos 70’ em que Brahimi (FC Porto) faz falta para penálti sobre Rochinha (Boavista). A transmissão da Sport TV passou a repetição do lance seis minutos depois, o que deu azo à possibilidade de essa demora ter influenciado o VAR.



Contactada a Sport TV, não houve resposta para a razão do atraso. Já a FPF negou ao CM a possibilidade de o VAR ser influenciado pelas realizações dos operadores de TV. "O VAR vê as mesmas imagens que chegam aos operadores, mas em bruto, sem as repetições destes."