Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica acusa RTP de "falta de isenção" por causa de Pichardo

Clube das águias condenou os comentários de Luís Lopes durante o Europeu de atletismo.

22:53

Através do seu site oficial, o Benfica condenou os comentários de Luís Lopes durante o Europeu de atletismo, nomeadamente devido às considerações feitas a propósito de Pedro Pablo Pichardo durante a final do triplo salto, este domingo conquistada por Nelson Évora. Para mais, o clube da Luz fala mesmo em "comportamento xenófobo e racista inaceitável" em relação ao luso cubano, prometendo "formalmente denunciar junto da RTP esta atitude".



Leia o comunicado:



"Os comentários de Luís Lopes sobre as incidências do Europeu de Atletismo, na RTP, colocando em causa a naturalização do atleta Pedro Pablo Pichardo, que detém a melhor marca do mundo em 2018 no triplo salto, assim como a sua postura discriminatória em relação aos atletas do Sport Lisboa e Benfica durante a competição de Berlim, são inqualificáveis e intoleráveis num canal público de televisão, ainda mais porque não são inéditas por parte de alguém que é encarado como "especialista".



O Clube critica veementemente este comportamento xenófobo e racista inaceitável e irá formalmente denunciar junto da RTP esta atitude absolutamente deplorável que revela total falta de isenção e até de cultura desportiva.



Recorde-se que Pedro Pichardo foi impedido de participar no Campeonato da Europa pela IAAF e não pela Federação Portuguesa de Atletismo. A FPA, após um período de hesitação institucional, tudo tem feito nas últimas semanas para normalizar a situação competitiva de um atleta de enorme valia e reconhecimento internacional, que irá de encontro ao interesse nacional.



O SL Benfica está confiante que Pedro Pichardo tem todas as qualidades para levar o atletismo português a um patamar superior na disciplina do triplo salto."