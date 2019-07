Benfica agradece a João Félix em vídeo emocionante

O Benfica publicou no Twitter um vídeo onde agradece a João Félix. O futebolista foi, esta quarta-feira, oficializado no Atlético de Madrid naquela que é uma das mais caras transferências de sempre.



As imagens mostram alguns dos lances e golos do jovem de 19 anos ao serviço das águias.



"Obrigado, Félix", referem os encarnados.