Benfica apresenta João Mário e Sporting promete guerra

João Mário foi esta terça-feira oficializado como jogador do Benfica para as próximas cinco épocas, o que desde logo provocou uma pronta reação do Sporting, que promete abrir uma guerra sem quartel, na tentativa de ser ressarcido por incumprimento do pagamento de 30 milhões de euros por quebra de acordo.O clube de Alvalade, onde João Mário jogou na época passada por empréstimo do Inter de Milão, vai avançar com uma ação judicial, na qual pretende responsabilizar “os intervenientes pelos danos causados e pelo incumprimento das obrigações assumidas”.O Sporting alega, em comunicado esta terça-feira difundido, que em 2016, quando o médio se transferiu para o clube italiano, tanto este como o próprio atleta (ver caixa em baixo) se comprometeram “entre outras coisas, a efetuar um pagamento adicional de 30 milhões de euros se e quando o jogador viesse a ser inscrito a favor de clubes portugueses, entre os quais o SLB”.