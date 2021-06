Benfica aprova orçamentos e parecer do Conselho Fiscal para 2021/22

Os sócios do Benfica aprovaram hoje o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades elaborados pela direção do clube, bem como o parecer do Conselho Fiscal para o exercício de 2021/2022.

A Assembleia-Geral de hoje, que teve início às 10:00 e terminou às 21:00, contou com a participação de 1.559 sócios.

Os documentos foram aprovados com 53,25% dos votos a favor e 44,95% contra. A abstenção cifrou-se nos 1,79%

Com a recente demissão de Rui Pereira do cargo de presidente da Mesa da Assembleia-Geral, quem liderou o ato foi António Pires Andrade.

Na reunião magna não foram registados incidentes nem momentos mais acalorados, numa altura em existe descontentamento na Luz devido aos parcos resultados desportivos, tanto no futebol, como nas modalidades, à exceção do voleibol e do futebol feminino, ambos campeões nacionais.