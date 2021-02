Benfica arranca forte e vence Famalicão na Luz

Um mês depois, o Benfica volta às vitórias na Liga, no regresso de Jorge Jesus ao banco. Não foi um triunfo brilhante, mas que valeu pela forte entrada das águias que aos sete minutos já venciam 2-0.









Recuperado, Jesus assistiu a um arranque encarnado pouco visto esta temporada. O génio de Everton surgiu, tal como a eficácia que faltou em alguns dos outros jogos e a segurança defensiva.

O rolo compressor de outros tempos durou 15 minutos. Dois golos, mais duas boas chances e até alguma nota artística. Everton, logo a abrir, teve uma fantástica jogada que terminou com um passa de morte e golo de Darwin. Cinco minutos depois, o segundo, com Otamendi no sítio certo após remate de Taarabt. O Famalicão nem sabia o que lhe tinha passado por cima.





Consequência do bom arranque encarnado, Silas fez de imediato entrar Alexandre Guedes para o lugar de Herrera. Não terá sido isso que fez o Benfica perder intensidade atacante, mas foi coincidente. O Famalicão teve a melhor chance numa bola ao poste de Vinagre, que beneficiou de um atraso para zona proibida de Taarabt.





A partir daí e até ao descanso poucos motivos de interesse. O Benfica sempre a dominar com segurança, constante troca de passes, mas sem chegar com perigo à área contrária.





Após o intervalo e depois de umas incursões atacantes, veio o Benfica mais recente. Sem chama, sem fôlego e a ver o adversário jogar. Os minhotos não criaram muitas chances, mas as que conseguiram assustaram, e muito, Odysseas, que esteve sempre seguro. As mudanças de Jesus não surtiram efeito e o Benfica pôs-se à mercê dos contra-ataques adversários. Não sofreu desta vez, mas voltou a ficar patente as debilidades, que se evidenciam com o passar dos minutos. Apesar de um Benfica a dois ritmos, Jesus alcançou uma vitória (um mês depois) e antes de nova série diabólica, onde poderá ficar decidida toda uma temporada.







análise



+ Rolo compressor



Entrada demolidora do Benfica com uma eficácia tremenda. Dois remates à baliza e dois golos, um deles (o 1-0) num lance de génio de Everton. A recordar outros tempos.





- Avançados em quebra



Darwin e Seferovic formaram dupla no ataque. O uruguaio marcou, mas a terminar teve um falhanço incrível. O suíço correu, mas pouco ou nada acertou. Sem chama.





Tardou na disciplina



Exibição positiva. Pecou ao demorar a mostrar amarelos nos primeiros trinta minutos para ambos os lados. Aos 89’ a bola vai ao braço do alemão Weigl na área do Benfica. Contudo, sem motivo para penálti.