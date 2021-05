Benfica arrasa arbitragem e exige mudanças: "Não vamos tolerar que VAR só funcione para uns"

O Benfica criticou duramente a arbitragem de Nuno Almeida na final da Taça de Portugal, através da sua newsletter diária. Sob o título "Tiraram-nos da Taça", os encarnados apontam a "uma arbitragem desastrada" - "Helton nunca deveria ter sido expulso, uma decisão errada que condicionou todo o jogo do Benfica, amputando boa parte da estratégia delineada para vencer", escrevem - antes de elencarem aqueles que dizem ser "três momentos que marcam de forma indelével esta época": dos penáltis que dizem terem-lhe sido "sonegados", ao perdão da expulsão de Pepe no jogo entre águias e dragões à "expulsão inexistente" de Helton no jogo de ontem em Coimbra.



"Não andamos a condicionar arbitragens antes dos jogos, com ameaças mais ou menos veladas. Recusamos a refrega permanente em prol de uma suspeição nociva e tóxica para o Campeonato português. Refutamos tudo isso, mas exigimos respeito. Confiamos nas instituições que têm responsabilidades, mas não aceitamos impávidos que nos prejudiquem sistematicamente em momentos decisivos. Não vamos tolerar que o VAR só funcione para uns, ignorando os penáltis que sofremos e as más decisões que nos diminuem. É tempo de quem tem esse dever – nomeadamente, a Federação Portuguesa de Futebol – mudar o que tiver de mudar a bem do futebol e assumir as suas falhas. Nós saberemos assumir as nossas, corrigindo o que tiver de ser melhorado para a próxima época", concluem.

