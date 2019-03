Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica ataca "desespero" portista

Águias reagem a Pinto da Costa, que relembrou a polémica arbitragem de Calabote em 1959. Dizem que FC Porto tenta desviar as atenções.

Por Filipe António Ferreira | 01:37

O Benfica lançou esta sexta-feira duras críticas ao FC Porto, falando do "desespero e desorientação" de um clube que está a tentar "colar o Benfica a benefícios de arbitragem".



"A desorientação está cada vez mais difícil de disfarçar. Agora, à falta de melhores argumentos, chega-se ao ponto de tentar recuperar uma fábula de 1959. Quem mostra todo este desespero são os mesmos que continuam a beneficiar, esses sim, de um invulgar conjunto de erros de decisões de arbitragem", escreveu o clube na sua newsletter da internet.



Sem citarem o FC Porto, os encarnados mencionam ainda "um clima de coação, intimidação e ameaças com o único intuito de condicionar os mais diversos agentes desportivos, incluindo adversários e, sobretudo, equipas de arbitragem". E relembram o recente caso de cibercrime (através do pirata informático Rui Pinto), as "invasões aos centros de treinos de árbitros", as "múltiplas ameaças a tudo e a todos (umas públicas e outras privadas)" e "a fórmula para tentar recuperar o clima de terror e de coação".



O emblema da Luz deixa também um apelo aos adeptos: "Enfrentaremos cada jogo com a habitual humildade, ambição, confiança e determinação, contando com o fiel apoio dos milhões de adeptos que temos espalhados pelo Mundo. A onda vermelha cresce a cada semana e, por isso, vamos fazer de cada ‘final’ uma verdadeira festa."



Esta reação surge um dia depois de Pinto da Costa, líder do FC Porto ter relembrado o célebre caso Inocêncio Calabote (1959). Na altura, o FC Porto e o Benfica chegaram empatados à última jornada. Calabote foi o árbitro do Benfica-CUF, que começou às 15h10 (10 minutos depois da hora, em que as águias venceram por 7-1, com três penáltis e três adversários expulsos). O FC Porto venceu (3-0) o Torreense e foi campeão com um golo de vantagem. Calabote foi irradiado por ter mentido no relatório sobre a hora em que começou a partida.



João Félix nas mãos de Bruno Lage



João Félix pode ir a jogo este sábado na Luz com o Tondela, para a Liga, mas a decisão final será de Bruno Lage. Ao que o CM apurou, o jogador que se lesionou ao serviço da Seleção está recuperado e tem treinado no Seixal, nos últimos dias, sem limitações. Lage pode reservar o jovem de 19 anos para o embate diante do Sporting na próxima semana (Taça Portugal), em Alvalade, mas a hipótese mais provável é a de jogar ao lado de Jonas.