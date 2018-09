Benfica ataca Governo, FPF e Liga no recurso de jogo à porta fechada

Águias dizem que houve "violação do direito de defesa".

14:22

O Benfica aponta o Estado, Federação Portuguesa de Futebol e Liga de Clubes como principais responsáveis do arremesso de objetos no jogo entre as águias e o Estoril, no Estádio António Coimbra da Mota, na época em 2017/18, que levaram a que o Conselho de Disciplina (CD) castigasse as águias com um jogo à porta fechada e ainda uma coima de 11.475 euros.No recurso da SAD encarnada, a que Record teve acesso, o clube da Luz reivindica que "todos [os três organismos] têm falhado no combate à violência associada ao desporto [...] e não têm logrado evitar a violação de disposições legais e elementares".