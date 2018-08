Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica prepara ataque aos 40 milhões da Champions

Encarnados iniciam esta terça-feira a caminhada até à fase de grupos com o Fenerbahçe.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O Benfica inicia esta terça-feira o ataque aos 40 milhões de euros que valem o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, com o jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória frente aos turcos do Fenerbahçe.



A caminhada até ao jackpot é longa. Além de ter de superar o Fenerbahçe, terá depois no play-off de medir forças com o Spartak de Moscovo ou o PAOK, sendo certo que nesta fase garante pelo menos a Liga Europa. Além dos 40 milhões, estabelecidos com base no ranking dos últimos 10 anos, as águias encaixarão quase outro tanto com as transmissões televisivas e receitas de bilheteira.



E é aqui que reside a importância deste jogo. Algumas das decisões estão dependentes da entrada ou não na fase de grupos. Se o Benfica entrar na Champions precisa de um plantel mais forte e equilibrado, resistindo por isso à venda de jogadores como Rúben Dias, que tem uma proposta do Lyon, e muito provavelmente vai ao mercado reforçar algumas das posições que estão mais carenciadas, nomeadamente o lado direito da defesa, depois da lesão de Ebuehi , e o ataque com a indecisão da venda de Jonas aos Árabes.



Castillo e Ferreyra são reforços para o ataque, mas podem não ser suficientes até porque Seferovic é um bom substituto para consumo interno, mas nunca para a Liga dos Campeões. Já uma eliminação com os turcos afasta as águias das provas europeias e aí poderá redimensionar o plantel para as provas nacionais.



Jonas após a Champions

O Benfica vai tomar uma posição relativamente à situação de Jonas, após o jogo de amanhã da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente ao Fenerbahçe. O avançado ainda não renovou contrato e tem uma proposta da Arábia Saudita.