Benfica ataca Liga e Federação

Águia pretende acabar com o mito de que domina as principais estruturas do futebol.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O Benfica exigiu esta quinta-feira que os elementos que compõem a Liga, a Federação Portuguesa de Futebol e o Tribunal Arbitral do Desporto revelem as suas preferências clubísticas.



O desafio lançado pelo vice-presidente do Benfica, Varandas Fernandes, visa "acabar com a alegada propaganda de que são todos do Benfica".



"Como manobra de diversão para disfarçar erros e fraquezas próprias, foram criando o mito de que o Benfica dominaria as principais estruturas do futebol. Pois bem, publiquem nas suas páginas o percurso profissional dos dirigentes e quadros. Identificando claramente os clubes onde já trabalharam e exerceram funções", explicou, reforçando: "Assumam a sua preferência clubística, caso exista. Quem não deve, não teme." Uma exigência extensível aos presidentes Fernando Gomes (FPF) e Pedro Proença (Liga).



Varandas Fernandes enumerou ainda seis situações que gostaria de ver clarificadas neste início de competições oficiais, sendo que a Supertaça entre o FC Porto e o Desp. Aves, em Aveiro, se joga já amanhã.



As águias querem saber o ponto de situação das investigações relativas à invasão do centro de treinos dos árbitros na Maia e das queixas apresentadas pelos árbitros na sequência das ameaças que receberam e que foram extensíveis às suas famílias.



Pedem explicações para o não cumprimento dos regulamentos para a realização da segunda parte do Estoril-FC Porto da época passada e para o facto de o relatório de perícia feito pela FPF sobre a publicação dos contratos dos jogadores do Benfica ter sido publicado num blogue.



O Benfica questiona ainda o facto de só serem divulgados contratos de jogadores do clube e a inação da Liga e FPF no caso dos mails.



Benfica prepara ataque ao Fenerbahçe

O Benfica regressa hoje ao trabalho com vista ao jogo de terça-feira com o Fenerbahçe, depois de ontem ter cumprido uma folga. Um treino com cuidados adicionais devido ao calor intenso.