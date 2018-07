Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica avança proposta para argentino Ignacio Pussetto

Extremo de 22 anos é nome seguido pelos encarnados, que já terão apresentado proposta de cinco milhões de euros.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 08:47

O Benfica vai avançar nos próximos dias para a contratação do argentino Ignacio Pussetto. As águias, sabe o CM, vão mesmo vender o peruano Carrillo e tentar contratar o extremo do Huracán.



A SAD encarnada espera encaixar cerca de 20 milhões de euros por Carrillo depois da sua boa prestação no último Mundial. Inglaterra (jogou na última temporada emprestado ao Watford) ou Rússia são alguns dos destinos possíveis do extremo de 27 anos.



Pussetto, de 22 anos, é um nome há muito seguido pelos encarnados, que já terão apresentado uma proposta de cinco milhões de euros, considerada insuficiente pelos responsáveis do Huracán.



Alejandro Nadur, presidente do emblema de Buenos Aires, quer 15 milhões de euros por um jogador que termina contrato no próximo ano. Esse valor é considerado excessivo pelo clube da Luz. Ainda assim, Luís Filipe Vieira admite fazer nova investida pelo jogador depois de estar consumada a saída mais que provável de Carrillo.



Incerto continua ainda o futuro de Eduardo Salvio. O argentino, que esteve ao serviço da sua seleção no Mundial , está no mercado e poderá sair se surgir uma proposta superior a 15 milhões de euros.



Atualmente, e sem contar com Carrillo nem Salvio (Ola John treina com a equipa principal mas não conta), Rui Vitória tem ao seu dispor para as alas Cervi, Rafa e João Amaral.



Ainda no que a compras diz respeito, as águias continuam no mercado por um defesa-direito e por um guarda-redes. Bruno Varela tem mercado em Inglaterra e pode sair se surgir uma proposta a rondar os dez milhões de euros.