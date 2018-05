Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica B diz adeus ao técnico Cristóvão

Hélder completou o último jogo à frente das águias.

Por Filipe António Ferreira | 09:04

O Benfica B venceu este sábado o FC Porto B e garantiu a manutenção na II Liga. O jogo no Seixal marcou ainda o regresso à competição e aos golos de Ola John, bem como o adeus do técnico Hélder Cristóvão do comando técnico dos encarnados.



"É importante sentir o reconhecimento dos jogadores. Sei que deixo aqui uma marca importante. Tenho de agradecer ao presidente pelos meus cinco anos de Benfica. É uma casa que eu conheço e gosto muito", disse o treinador, em lágrimas, no final do jogo.



No clássico, o Benfica B, que ainda estava em risco de cair para o Campeonato de Portugal, foi quase sempre superior. A surpresa no onze acabou por ser o holandês Ola John, que cumpriu este sábado o primeiro jogo oficial da temporada (não fez parte dos planos da equipa A). O jogador de 26 anos apontou mesmo o primeiro golo do encontro no Seixal, no 1º tempo.



Já após o intervalo, Gedson Fernandes e Heriberto estabeleceram o resultado final.