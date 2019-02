Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica B também tem "bebés" de valor. Águias vencem Varzim e sobem ao terceiro lugar

Encarnados mostraram-se letais, e num contra-ataque acabaram por se colocar em vantagem.

O Benfica B venceu este sábado no reduto do Varzim por 1-0, em partida da 22.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, graças a um golo de Chris Willock, já na fase final no embate.



O avançado inglês dos 'encarnados', que se isolaram à condição no terceiro lugar, apontou o tento decisivo aos 78 minutos, premiando a prestação mais consistente da sua equipa, perante um Varzim lutador, mas que só a espaços mostrou fio jogo.



Os poveiros, que somaram a quinta derrota nos últimos seis jogos, precisavam de pontos para se afastarem dos lugares despromoção, mas tiveram uma entrada muito tímida, permitindo ao Benfica assumir a iniciativa.



Saponjic esteve então em destaque na formação lisboeta, protagonizando uma série de lances perigosos, mas encontrando pela frente um inspirando guarda-redes do Varzim.



Os locais foram, praticamente, inofensivos nesta etapa inicial, e não fosse um cabeceamento de Estrela, já na compensação antes do intervalo, e nada tinham a registar nas movimentações do ataque.



Ainda assim, o intervalo acabou por fazer bem à equipa de Fernando Valente, que corrigiu a apatia e surgiu no reatamento um pouco mais balanceada no ataque, com Rui Pedro e Estrela ameaçaram o golo.



Mas, na resposta, o Benfica mostrou-se letal, e num contra-ataque acabou por se colocar em vantagem, numa arrancada de Willock finalizada com um remate indefensável para o 1-0, aos 78, depois de um grande passe do central Kalaica.



O Varzim ainda tentou responder à contrariedade, mas mostrou-se perdulário nas derradeiras oportunidades que criou, sentindo, no final, a contestação dos adeptos