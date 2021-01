Benfica bate Estrela e segue para os 'quartos' com os olhos no Dragão

O Benfica venceu esta terça-feira o Estrela da Amadora (4-0) mas não se livrou de alguns calafrios para chegar aos ‘quartos’ da Taça de Portugal, depois de Jorge Jesus ter deixado os habituais titulares no banco a pensar no clássico com o FC Porto, sexta-feira, para a Liga.O treinador do Benfica revolucionou o onze. A principal novidade foi o central Todibo, que até cumpriu. Jesus mexeu em todos os setores e isso notou-se na fluidez do jogo. Não foi à toa que o Estrela da Amadora, equipa do Campeonato de Portugal, equilibrou a partida e causou vários calafrios na baliza encarnada. E o aviso foi dado por Sérgio Conceição, filho do treinador do FC Porto, com um remate à entrada da área a obrigar Helton Leite a esticar-se para travar a bola.E até a defesa do Benfica passou por algum embaraço. Que o diga Nuno Tavares num lance com Ronald Murillo.O Benfica também criou situações de perigo, mas Seferovic e Gonçalo Ramos mostravam algum desacerto na finalização.Jesus mantinha-se ativo no banco, com indicações constantes para dentro do campo. Corrigiu posições, gesticulou e gritou. As coisas não estavam a correr bem. Um dos visados foi Pedrinho, com o técnico a dizer-lhe: "Pareces um passarinho, estás sempre no chão!"O golo das águias só chegou aos 42 minutos, numa jogada de Pedrinho pela direita. O brasileiro cruzou para a área, Seferovic permitiu a defesa de Leão, mas, na recarga, Chiquinho marcou o primeiro. A equipa da Luz respirava de alívio, pois não esperava tamanhas dificuldades.Na etapa complementar, o Benfica entrou mais dominador. Seferovic acabou por fazer o 2-0, após uma assistência de Diogo Gonçalves. Beneficiou ainda de um desvio num defesa, que traiu o guardião.O Estrela da Amadora mostrou organização e talento. E até marcou um golo, por Latón, que o VAR anulou bem, por fora de jogo (46 cm).A supremacia do Benfica veio então ao de cima. A melhor circulação de bola traduziu-se em mais golos. Chiquinho bisou, depois de Leão ter defendido um primeiro remate de Seferovic. Ainda os amadorenses tentavam recuperar desse lance, já Waldschmidt fazia o gosto ao pé após um cruzamento de Pedrinho. O Benfica podia ter feito ainda mais golos, só que a cabeça já estava no... Dragão.Uma derrota esperada, mas uma eliminação com brio. O E. Amadora encarou o jogo de frente e não se encolheu frente ao gigante Benfica. Apesar da goleada, os amadorenses parecem estar talhados para voos mais altos do que o Campeonato de Portugal.O Benfica entrou lento e sem poder de fogo. Houve muitas mudanças na equipa e isso ressentiu-se. Deixou o E. Amadora crescer e causar alguns problemas. Mais do que o Benfica esperava. Nuno Tavares que o diga num lance com Ronald Murillo.João Bento deixou passar uma simulação de Diogo Gonçalves na área. O benfiquista sentiu a pressão do defesa e atirou-se para o chão. Devia ter sido castigado com amarelo. Golo bem anulado pelo VAR a Latón (Estrela) por fora de jogo.o Helton Leite – Excelentes defesas aos 9’ e 85’. Seguro.o Diogo Gonçalves – Várias incursões no ataque com bons centros, como no 2-0.o Todibo – Não borrou a pintura na estreia, mas também não deixou claro que merece jogar mais minutos.o Jardel – A menor velocidade já é um problema que a experiência vai resolvendo.o Chiquinho - A jogar pela esquerda demorou a impor o seu jogo. Mas foi de um oportunismo exemplar na forma como surgiu na grande área nos lances do primeiro e terceiro golos das águias.o Nuno Tavares – Algumas falhas posicionais a defender deixaram-no intranquilo.o Samaris – Notou-se a falta de ritmo até ao intervalo. Melhorou muito na 2ª parte.o Taarabt – A capacidade para organizar o jogo foi dando mais frutos à medida que aumentou o desgaste do Estrela.o Pedrinho – Boas arrancadas. Falhou um golo isolado aos 21 minutos, mas compensou com duas assistências para golo.o Gonçalo Ramos – Alguns passes de qualidade para os colegas, como o que isolou Pedrinho.o Seferovic – Assinou o ponto, mas também falhou um par de oportunidades claras.o Waldschmidt – Eficácia germânica no 4-0.o Ferreyra – Desperdiçou o 5-0 num chapéu mal feito.o Rafa – Entrou para manter o ritmo já a pensar no clássico.o Weigl – Nada a registar.o Grimaldo – Idem.