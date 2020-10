Benfica bate o Rio Ave e consolida liderança isolada na Liga

O Benfica conseguiu este domingo em Vila do Conde um triunfo tranquilo, com selo de qualidade, e que permite à equipa de Jorge Jesus dilatar a vantagem na liderança, agora para cinco pontos. O reforço Luca Waldschmidt foi a figura, com dois golos.A possibilidade de se distanciar dos seus principais rivais, depois do clássico de sábado em Alvalade (empate 2-2),parece ter espicaçado ainda mais as águias.Sem grandes mudanças face ao último jogo (só o belga Jan Vertonghen entrou para o lugar do brasileiro Jardel), o Benfica foi igual à matriz do seu treinador: agressividade, pressão alta e ataque mortífero.O Rio Ave pouco assustava e Gabriel comandava as águias, que já mereciam outro resultado, tal a superioridade mostrada. Foi já nos descontos do primeiro tempo que a locomotiva encarnada voltou a funcionar. Pizzi, num passe bombeado, encontra Darwin, que fez o que quis de Ivo Pinto. Já na área, assistiu, mais uma vez, o inevitável Waldschmidt para o 2-0.O jogo pouco mudou depois do intervalo. Um Benfica sufocante ganhava sempre a bola no meio-campo adversário. O Rio Ave só a espaços conseguiu assustar. Odysseas ainda fez uma grande defesa a remate de Piazón e pouco mais.Com o passar dos minutos o Benfica perdeu intensidade, mas a equipa de Mário Silva também. Ainda assim e já a meio gás, o brasileiro Gabriel fez o 3-0 final, num remate forte já no interior da área.Bom teste da equipa de Jorge Jesus, que na quinta-feira se desloca à Polónia para defrontar o Lech Poznan na primeira jornada da Liga Europa (Grupo D).Jorge Jesus minimizou este domingo a vantagem de cinco pontos que tem neste momento para o FC Porto e Sporting (leões têm menos um jogo). “A diferença é apenas para um rival, que perdeu cinco pontos em dois jogos (FC Porto foi derrotado pelo Marítimo e empatou o clássico com o Sporting). Isso também nos pode acontecer a nós. Mas é melhor estar em primeiro do que em segundo ou terceiro”, disse o técnico do Benfica.