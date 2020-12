O Benfica venceu esta terça-feira o Portimonense (2-1), com os dois golos a serem apontados nos primeiros 23 minutos, mas acabou com o credo na boca e até beneficiou com a arbitragem, que não assinalou um penálti claro de Odysseas sobre Beto (76’).









Jorge Jesus pedia uma reação da equipa, após a derrota na Supertaça com o rival FC Porto (2-0), e os jogadores corresponderam. Pressão alta desde o primeiro minuto. Cedo encostaram os algarvios às cordas. Com um futebol de primeiro toque e boas combinações, sobressaiu Rafa. Qualidade de passe, boa visão e ontem não hesitou na zona de finalização. mas já lá vamos...

O Benfica vestiu o fato-macaco e revelou-se bastante trabalhador. Bem com a bola no pé e rápido a recuperá-la. A resistência dos algarvios durou apenas 13 minutos, altura em que Darwin, servido por Rafa, fez o 1-0.





Só dava Benfica e o Portimonense defendia como podia. E mal. Rafa, numa jogada individual, entrou na área e beneficiou de um mau corte de Fali Candé para fazer o 2-0.





Uma vantagem justa, mas que fez as águias baixarem a intensidade do seu jogo, permitindo uns fogachos ao Portimonense. Contudo, Odysseas nem precisou de se esforçar muito para manter a sua baliza inviolável.





Na segunda metade, Paulo Sérgio mexeu na equipa com as entradas de Anderson e Beto. E o Portimonense melhorou.





Mas foi o Benfica quem continuou a criar as melhores situações de perigo. A passividade da defesa algarvia permitia às águias chegarem-se à baliza com perigo. E Weigl, ainda longe da sua melhor forma, apesar dos elogios de Jorge Jesus, rematou ao poste, num lance em que podia ter feito bem melhor.





Aos poucos, o Portimonense foi ganhando confiança e subindo. O Benfica, pelo contrário, escudou-se na vantagem de dois golos e recuou. Luquinha (71’) dispôs da melhor ocasião de golo, mas a bola saiu rente ao poste. Realce ainda para o lance na área onde Beto ficou a pedir, com razão, uma grande penalidade, mas o juiz considerou simulação e mostrou-lhe o amarelo. Nem com estas ‘chapadas’ o Benfica acordou. Acabou mesmo por sofrer num autogolo de Gilberto, mas em que a ação de Beto foi determinante. Este Benfica gosta de complicar e a vitória não apaga o facto de o Portimonense ter tido mais posse de bola (56 por cento).



"Covid-19 mexe com o grupo"

“O mais importante é recuperar toda a equipa, pois isto da Covid-19 não é só o problema de o jogador estar fora, mexe com o grupo, que durante a semana está sempre desconfiado: ‘a seguir pode ser um de nós’”, afirmou ontem Jorge Jesus, técnico do Benfica, sobre os recentes casos na equipa das águias.



Jesus considerou “os primeiros 45 minutos espetaculares”: “Marcámos dois golos e podíamos ter marcado mais.”



Sobre o desempenho do conjunto benfiquista nos últimos 45 minutos, o treinador teve uma opinião distinta: “Na segunda parte, em que o jogo podia ser mais fácil, a equipa ficou nervosa quando começou a defender. A equipa tem de saber defender bem. As últimas substituições foram mais para segurar o resultado do que para melhorar a equipa.”



Jorge Jesus foi mais longe e afirmou: “A verdade é que a equipa teve medo de não poder ganhar.”



Águia sara feridas à velocidade de Rafa

o Odysseas – Saída disparatada que podia ter dado penálti para o Portimonense.

o Gilberto – Infeliz no lance do golo algarvio. De resto, esteve razoável.

o Otamendi – Bem nas antecipações e nas saídas. No 2-1, tinha Beto nas costas.

o Vertonghen – Jogo aéreo implacável. Exibição segura e consistente.

o Grimaldo – Várias descidas e combinações no ataque deixaram o lado direito algarvio em pânico. Um livre que quase dava golo.

o Weigl –Bem no apoio aos centrais e nos duelos no miolo. Mau passe resultou no 2-1.

o Taarabt – Começou a jogada que deu o primeiro golo. Solto e disponível tentou a sorte de meia distância.

o Everton – O menos em jogo do Benfica. Teve pouca bola, é certo, mas quase nunca arriscou no um contra um.

o Rafa - Uma exibição à Rafa: velocidade e imprevisibilidade. Assistiu para o 1-0 de Darwin e depois marcou num lance em que acreditou até ao fim. Ajudou a esquecer a derrota com o FC Porto.

o Waldschmidt – Foram dele os primeiros remates. Mexido, esteve no lance do 1-0.

o Darwin – Marcou e teve ação importante no 2-0. Atirou ao poste, quando tinha tudo para marcar.

o Pedrinho – Refrescou. Um remate e nada mais.

o Cervi – Entrou mexido.

o Nuno Tavares – Teve boa chance para marcar.

o Ferro – Sem tempo.

o Samaris –Não tocou na bola.





Rafa à ‘capitão’



Rafa assumiu-se como ‘capitão’ e fez de Pizzi. Foi o responsável pela velocidade imposta à equipa. Jogou e fez jogar. Assistiu Darwin no primeiro golo e acabou por fazer o segundo. A braçadeira era de Otamendi, mas ontem o capitão foi Rafa.



Waldschmidt e Taarabt



Waldschmidt e Taarabt viram cartões amarelos porque não respeitaram as indicações do árbitro para saírem do terreno quando foram substituídos. Cartões amarelos que contam e podem causar problemas lá mais para frente na Liga.



Penálti por assinalar



A arbitragem fica ensombrada por não ter sido apontado penálti por uma falta de Odyesseas sobre Beto. O vídeo-árbitro Bruno Esteves tinha de ter assinalado a grande penalidade, pois o árbitro Tiago Martins estava tapado. Influenciou o resultado.