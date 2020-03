Benfica cancela conferências, anuncia jogos à porta fechada e suspensão de eventos devido ao coronavírus

O Benfica anunciou esta terça-feira o seu plano de contingência para evitar a propagação do coronavírus e, entre as medidas, está o cancelamento das conferências de Bruno Lage, tanto de antevisão como de pós-jogo. Em comunicado, as águias acrescentam ainda que a próxima partida de sub-23, no sábado (diante do Sporting), será à porta fechada, apesar de a Liga a tal não ter obrigado no seu plano - que contempla apenas partidas sem público na I e II ligas e refere que provas como a Liga Revelação não poderão ter mais de 5 mil pessoas nas bancadas.No âmbito das medidas preventivas e de contingência à propagação do COVID-19, e na sequência das recentes recomendações e decisões provenientes da Direção-Geral da Saúde, Federações e Ligas das diferentes modalidades desportivas, a Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD e o Sport Lisboa e Benfica informam que estão a ser desde já implementadas uma série de medidas e ações extraordinárias, de que destacamos:1 - Adiamento da corrida "Benfica – António Leitão" programada para dia 5 de abril para data a anunciar oportunamente e suspensão imediata das suas inscrições;2 - Encerramento dos complexos de Piscinas e Ginástica sediados no Estádio da Luz;3 - Suspensas as visitas ao Estádio da Luz, Museu Benfica Cosme Damião e Benfica Campus, no Seixal, por tempo indeterminado;4 - Suspensão de todos os eventos empresariais e institucionais nas instalações do Estádio da Luz;5 - Realização à porta fechada, de acordo com as indicações da Liga Portugal, do próximo jogo SL Benfica-Tondela referente à 25.ª jornada, bem como dos jogos das equipas de Futebol de Sub-23 e Equipa B;6 - Não realização das conferências pré e pós-jogo, por parte do treinador Bruno Lage, relativas a esse jogo, sendo que apenas fará declarações à BTV, na sexta-feira, e na "Flash Interview", no sábado, logo após o final do jogo;7 - Suspensão temporária de toda a atividade desportiva dos escalões de formação de futebol, cujas competições foram suspensas pela Federação Portuguesa de Futebol e Associação de Futebol de Lisboa;8 - Suspensão imediata da venda em bilhética para todas as competições e modalidades;9 - Adoção de medidas que garantam todos os direitos sobre eventuais ressarcimentos de ingressos já adquiridos sobre atividades e jogos das diferentes modalidades suspensos ou realizados à porta fechada.Informamos também que, desde o primeiro momento, foi definido e implementado um rigoroso plano de prevenção e emergência, convergente com todas as recomendações de boas práticas definidas pelas autoridades e entidades competentes para todo o universo profissional nas mais variadas áreas do Clube.Sempre que se justifique atualizaremos a divulgação sobre todas as ações, medidas e iniciativas em curso.Lisboa, 10 de março de 2020