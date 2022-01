O negócio com o Man. City de 50 milhões de euros por Rúben Dias cumpriu menos de um terço dos 160 milhões de euros necessários com a saída de jogadores no início da época 2020/21. Por isso, o Benfica tentou vender outros jogadores, com enfoque nos avançados Vinícius e Seferovic.A 24 de setembro de 2020, o então diretor-geral Tiago Pinto conversava sobre o mercado com Miguel Moreira.