Benfica chumba negócio e investidor americano desiste da compra dos títulos no clube

A direção do Benfica opôs-se esta sexta-feira ao acordo celebrado entre José António dos Santos e John Textor, investidor norte-americano, para a venda de 25% do capital social da Benfica SAD. Ao final do dia, John Textor acabou por desistir do negócio, através do qual tencionava investir 50 milhões de euros na compra daqueles títulos.









Em comunicado, a direção do clube das águias deixou claro que “desconhecia em absoluto a existência das negociações que conduziram à assinatura de um acordo para a compra de 25% do capital da Benfica SAD entre o acionista privado José António dos Santos e o investidor John Textor”. A direção dos encarnados considera “inoportuna esta operação, pelo que à mesma se oporá, no exercício dos seus direitos e deveres”. Por isso, considerou inoportuno receber nesta altura o investidor.

John Textor ficou “surpreendido” com a posição do Benfica. Segundo o ‘Nascer do Sol’, o investidor admitiu que poderá fazer uma nova proposta no futuro. Nessa altura, John Textor acredita que será recebido pela direção dos encarnados.