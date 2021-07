Benfica chumba venda de ações da SAD a Textor. Vieira mantém suspensão enquanto presidente do clube até outubro

Está decidido: o Benfica vai chumbar a entrada de John Textor no capital social da SAD As águias, sabe, consideram que o, quer pela intenção de comprar uma percentagem do Crystal Palace, como por ser detentor de escolas de futebol nos Estados Unidos e do canal de streaming FuboTV, especializado em transmissão de Desporto ao vivo.Os estatutos da SAD definem entidade concorrente como "qualquer entidade, independentemente da sua forma ou natureza, que desenvolva, no todo ou em parte, atividade que consista na participação em competições profissionais de futebol, na promoção e organização de espetáculos desportivos ou no fomento oudesenvolvimento, ainda que indiretamente, de atividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada da modalidade de futebol em Portugal ou no estrangeiro".Luís Filipe Vieira mantém a suspensão de funções como presidente do Benfica até outubro . O ex-presidente encarnado enviou uma carta à Direção do clube informando precisamente esta sua decisão.Depois de ter sido detido ao abrigo do processo 'Cartão Vermelho', Vieira suspendeu funções no clube, sendo que está igualmente proibido de contactar com outros elementos da SAD benfiquista. Nesse sentido, o Conselho Fiscal da sociedade anónima também também já veio a lume anunciar a saída de Vieira das funções de administrador da SAD num prazo de 30 dias, caso não renuncie ao cargo ou se mantenham as medidas de coação impostas ao ex-líder das águias.