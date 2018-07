Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica com 11 milhões para agentes de Bruma

Clube da Luz alegadamente ligado ao processo de rescisão do extremo com o Sporting.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:30

O Benfica estaria disposto a pagar 11 milhões de euros a representantes de Bruma, para que o extremo assinasse pelo clube da Luz no verão de 2013, altura em que tentou rescindir contrato com o Sporting.



O empresário Isidoro Giménez receberia 6 milhões no prazo de 30 dias, mais 5 milhões por uma eventual venda de Bruma e ainda 50% das mais valias acima de 11 milhões. No entanto, segundo emails publicados pelo blogue Mercado de Benfica, o agente serviria como ponte de ligação para evitar associações de Cátio Baldé, empresário de Bruma, e Bebiano Gomes, advogado do jogador, ao Benfica.



Na alegada troca de correspondência eletrónica, em que surge Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, há um esboço de um contrato que previa o pagamento de 8,9 milhões de euros a Bruma, ao longo de seis épocas. Quanto às comissões de Cátio Baldé e Bebiano seriam pagas através de empresas associadas a Isidoro Giménez.



O empresário receberia 5 milhões de euros no prazo de 30 dias pela transferência, mais 5 milhões de uma venda para outro clube. Já o advogado ficava com um milhão.



O nome de Isidoro, que já intermediou alguns jogadores para a Luz, surge na sequência de uma alegada troca de emails em que alguns elementos do departamento jurídico do Benfica, entre os quais Paulo Gonçalves, estariam envolvidos na rescisão de Bruma com o Sporting. Ao jogador não lhe foi reconhecida a justa causa e acabou por ser vendido ao Galatasary, num negócio que rendeu 14 milhões de euros aos leões.



Contactada pelo CM, fonte oficial do Benfica "não comenta emails falsificados". Já Cátio Baldé negou ter conhecimento de "qualquer contrato". O CM tentou contactar Bebiano, mas não foi possível.