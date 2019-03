André Almeida, Pizzi e Jonas de regresso ao Benfica para jogo com o Belenenses,

Seferovic lesionou-se no jogo da Liga Europa e não é opção para a partida desta segunda-feira.

Por Lusa | 20:33

Os futebolistas André Almeida, Pizzi e Jonas regressaram hoje aos convocados do Benfica, dos quais está ausente o suíço Seferovic, devido a lesão, para a receção de segunda-feira ao Belenenses, da 25.ª jornada da I Liga portuguesa.

O lateral, o médio e o avançado voltam às opções do técnico Bruno Lage, depois de terem falhado a deslocação dos 'encarnados' a Zagreb, para o confronto da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, frente ao Dínamo, no qual o Benfica perdeu por 1-0.

A equipa lisboeta não poderá contar com o avançado Haris Seferovic, melhor marcador do campeonato, com 15 golos, que sofreu uma rotura no adutor da perna direita, no decorrer da partida na Croácia, e juntou-se a Ebuehi, Conti, Jardel, Fejsa e Salvio no lote de lesionados.