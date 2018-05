Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica com portas abertas aos milhões

Águias garantem vitória com um golo de penálti.

Por Mário Pereira | 01:30

Com a derrota do Sporting na Madeira, o Benfica nem precisaria de ter vencido este jogo para acabar o campeonato em segundo lugar. O empate chegava. Acabou por ganhar graças a um golo marcado por Jonas no início da segunda parte, na transformação exímia de uma grande penalidade, que quase terá provocado menos entusiasmo do que os golos do Marítimo na baliza de Rui Patrício, na ilha.



E desta forma conseguem as águias minimizar o efeito do ‘penta’ perdido com o acesso à 3ª fase da Liga dos Campeões. Um passo em frente rumo aos milhões da fase de grupos. Mal menor num jogo fraquinho, paradigma da época.



O Benfica até entra bem no jogo. Acantona o Moreirense e cria a ideia de que a muralha não demoraria muito tempo a ceder. Mas vai perdendo gás. Ao ponto de sofrer um susto, a acabar a primeira parte, quando Luisão é obrigado a derrubar Peña, que se preparava para ficar isolado.



Na segunda parte, o Benfica volta a entrar bem. Mas só de penálti lá vai. Jonas marca o 34º golo na Liga e dá vantagem. Depois desliga. É o meio-campo do Moreirense que passa a controlar. As bancadas da Luz não ficam agradadas com a estranha apatia do Benfica e chegam a ouvir-se assobios.



A reação dos visitantes é curta e não chega para colocar a baliza de Varela em sobressaltos, mas no miolo Pizzi e Fejsa andam à deriva. Os minutos correm a favor das águias. Até final, o único motivo de alegria na Luz chega com a notícia do segundo golo do Marítimo.



No fim, todos ficam contentes: o Benfica com o segundo lugar e o Moreirense com a manutenção.



"Fomos melhores do que o Sporting", diz Vitória

Na luta pelos milhões da Champions, o Benfica levou a melhor sobre o Sporting e para Rui Vitória esse é um prémio justo para a equipa.



"Fomos mais fortes do que o adversário direto, tanto na Luz como em Alvalade. Ficámos em desvantagem na última jornada, mas é um prémio da superioridade", disse o treinador do Benfica, que não deu os parabéns ao FC Porto pelo título.



"Não posso ser hipócrita e dar os parabéns a quem me tratou mal e chamou uma série de coisas. O campeonato acabou, cada um tem o mérito que tem", disse o treinador, que fez um balanço "satisfatório" da época.



"Foi um ano difícil, mas acabámos por chegar ao 2º lugar. Foi uma época cruel e a possibilidade de chegarmos à Champions dá alento para a próxima", disse o técnico, que, no final da conferência de imprensa, prometeu aos jornalistas que voltaria a encontrá-los na sala, na Luz, afastando a hipótese de deixar o clube.



"Já não morro de coração", diz Petit

"Nunca é fácil pegar nas equipas que estão nas últimas duas posições e salvá-las. São três anos seguidos, já não morro de coração", disse Petit, treinador que conduziu o Moreirense à manutenção na Liga, apesar da derrota.



Análise

Melhor marcador da Liga

A terminar uma época notável, Jonas faz mais um golo, o 34º do campeonato, que o consagra como melhor marcador da competição. Com ele em campo, a equipa do Benfica parece ter sempre uma vida a mais. Como nos jogos de computador.



Benfica adormece

Estranho adormecimento da equipa encarnada após ter marcado, aos 52 minutos. Alguns jogadores pareceram ansiosos e aos poucos esse sentimento alastrou à equipa. Ouviram-se assobios. Esta época não vai deixar saudades na Luz.



Amigo de Luisão

Alguns erros no trabalho de Fábio Veríssimo. O maior de todos a má avaliação disciplinar num lance em que Peña, em grande velocidade, é travado em falta por Luisão. Não fosse isso ficava isolado. Falta para cartão vermelho. E foi cartão amarelo.



Flashes da Luz

Adeptos do Benfica estiveram este domingo divididos entre o apoio e os assobios ao fraco jogo da equipa na segunda parte.



Saviola, antigo jogador do Benfica, esteve este domingo no estádio da luz a assistir ao jogo, na companhia da mulher e do filho.