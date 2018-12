Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica com várias alterações nos convocados para o jogo com o Paços de Ferreira

Clube das águias recebe o Paços de Ferreira para a Taça da Liga.

Por Lusa | 15:52

O guarda-redes Vlachodimos, o defesa Grimaldo e o médio Fejsa, habituais titulares do Benfica, ficaram de fora dos convocados para a receção ao Paços de Ferreira, da Taça da Liga de futebol, numa lista com vários regressos.



Os três jogadores foram os únicos que alinharam de início no último jogo da equipa lisboeta, com o Feirense (4-0), para o campeonato, que ficaram de fora dos eleitos do treinador Rui Vitória, que voltou a convocar o guarda-redes Varela, os defesas Yuri Ribeiro e Conti e o avançado Castillo.



Yuri Ribeiro esteve afastado das últimas três partidas do Benfica, devido a uma lesão sofrida ao serviço da seleção portuguesa de sub-21, enquanto o guarda-redes Varela, o defesa argentino Conti e o avançado chileno Castillo não tem sido utilizados por Rui Vitória por opção técnica.



Devido a limitações físicas, o técnico dos 'encarnados' não pode contar com o avançado Salvio, a contas com uma lesão muscular na zona abdominal, nem com o defesa Ebuehi, que recupera de uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.



O Benfica, segundo classificado do Grupo A -- liderado pelo Desportivo das Aves -, recebe esta quarta-feira no Estádio da Luz, às 20h15, o Paços de Ferreira, líder da II Liga e terceiro posicionado do agrupamento, em jogo da segunda jornada, que será arbitrado por António Nobre.



Lista de 19 convocados:



Guarda-redes: Svilar e Varela.



Defesas: Conti, Rúben Dias, Yuri Ribeiro, Jardel e André Almeida.



Médios: Gabriel, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Krovinovic, Pizzi, Rafa, João Félix e Gedson.



Avançados: Jonas, Seferovic e Castillo.