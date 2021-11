Benfica constitui comissão de sócios para rever estatutos do clube

A direção do Benfica constituiu esta quinta-feira uma "comissão de estatutos", um grupo de sócios benfiquistas que ficará encarregue de elaborar uma proposta de revisão estatutária do clube, anunciou esta quinta-feira o emblema lisboeta, através do site oficial.

Na nota divulgada, o clube da Luz refere que "reuniu hoje pela primeira vez a comissão de estatutos nomeada pela direção, que terá como objetivo entregar uma proposta de revisão dos atuais estatutos do clube".

A comissão será coordenada por Jaime Antunes, vice-presidente dos 'encarnados', e constituída pelos sócios António Bagão Félix, João Almeida Loureiro, João Pinheiro, João Varandas Fernandes, Fernando Neves Gomes e Raquel Vaz-Pinto.

O Benfica pretende que a "comissão possa entregar à direção uma proposta de revisão dos estatutos durante o mês de fevereiro de 2022".

Na quarta-feira, o antigo candidato à presidência do Benfica João Noronha Lopes anunciou o fim da comissão de sócios que vinha trabalhando numa proposta de revisão dos estatutos do emblema lisboeta e que integrava, entre outros, precisamente António Bagão Félix e João Almeida Loureiro.

De resto, o candidato derrotado por Luís Filipe Vieira no escrutínio de 2020 colocou à disposição da nova comissão todo o trabalho realizado por aquele grupo de trabalho, que inclui, segundo Noronha Lopes, uma "reflexão profunda sobre os estatutos e sobre o regulamento geral do clube".