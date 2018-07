Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica contrata poste internacional espanhol Xavi Rey para o basquetebol

Jogador espera "poder ajudar a equipa" com a sua "experiência".

O Benfica anunciou hoje oficialmente a contratação do poste internacional espanhol Xavi Rey, de 2,10 metros, proveniente do Tecnyconta Zaragoza, para a sua equipa de basquetebol.



"O Sport Lisboa e Benfica informa que assegurou a aquisição do poste internacional espanhol Xavi Rey", informou o clube 'encarnado', lembrando que o jogador formado nas "escolas do FC Barcelona" ganhou a "medalha de bronze no Europeu de 2013".



Xavi Rey também passou por Manresa, Cajasol Sevilla, Gran Canaria, Iberostar Tenerife, Movistar Estudiantes, Montakit Fuenlabrada e, já na última temporada, os turcos do Ankara DSI, antes de voltar à ACB, para o Tecnyconta Zaragoza.



"Estou muito motivado para este novo desafio. Estou consciente de que haverá pressão para ganhar títulos, mas quero viver isso e representar um clube tão importante como o Benfica. Estou muito contente", disse o jogador ao sítio dos 'encarnados'.



O jogador lembrou que soma "muitos anos a jogar numa liga muito competitiva como a ACB" e avançou que espera "poder ajudar a equipa" com a sua "experiência".



"Prometo empenho para me adaptar à Liga e poder ajudar a equipa o mais rápido possível", afirmou, descrevendo-se com um jogador que "pode ajudar em várias facetas, um bom ressaltador e um atleta sólido na defesa".



Para 2018/19, o Benfica já havia assegurado as contratações dos internacionais lusos Miguel Maria Cardoso (ex-Vitória de Guimarães), Fábio Lima (ex-CAB Madeira) e Arnette Hallman (ex-Oliveirense), os dois últimos ex-jogadores do clube.



Em sentido inverso, foram anunciadas as saídas de João Soares, Carlos Morais, Raven Barber, Damier Pitts, Miroslav Todic, Nicolas dos Santos, Sérgio Silva, Diogo Gameiro e Ricardo Monteiro, bem como do treinador José Ricardo.