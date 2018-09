Benfica dá 'mãozinha' ao Bayern Munique nas traduções

Clube trocam 'tweets' bem humorados nas redes sociais.

21:03

We can help you with that 10 am appointment. "Olá" means "hello", "obrigado" means "thank you" and "o Benfica é o maior Clube do mundo" roughly translates to "Benfica can't wait to warmly welcome us into their home". ? — SL Benfica (@slbenfica_en) 14 de setembro de 2018

Obrigado, friends!



See you on terça-feira pic.twitter.com/3IyV7M3SCw — FC Bayern English (@FCBayernEN) 14 de setembro de 2018

Benfica e Bayern Munique têm encontro marcado para quarta-feira, na jornada inaugural da fase de grupos da Liga dos Campeões, mas o duelo entre ambas as equipas já mexe... nas redes sociais e com muito fair play à mistura.Esta tarde, na sua página em inglês no Twitter, o Bayern Munique partilhou uma espécie de guião para o que os adeptos devem fazer no sábado (dia de jogo com o Bayer Leverkusen), onde três das tarefas envolvem as águias.10:00 - praticar português no Duolingo19:00 - mudar as notificações para o jogo do Benfica21:14 - começar a fazer as malas para LisboaOra, o Benfica viu e, com muito humor à mistura, decidiu dar uma 'mãozinha' na tarefa das dez da manhã. "'Olá' significa 'hello', 'obrigado' quer dizer 'obrigado' e 'o Benfica é o maior clube do Mundo' pode traduzir-se como 'o Benfica mal pode esperar para vos receber de forma calorosa na sua casa'".O Bayern tomou nota e e agradeceu... à boleia de Renato Sanches. "Obrigado, amigos. Vemo-nos na terça-feira".