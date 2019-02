Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica de rendimento mínimo ultrapassa o Galatasaray

Águias foram sempre mais perigosas e tiveram os turcos sob o seu controlo.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O Benfica confirmou esta quinta-feira a passagem aos oitavos de final da Liga Europa, ao empatar a zero com o Galatasaray na Luz, beneficiando do triunfo da primeira mão por 2-1.



A equipa de Bruno Lage dominou sempre o jogo. Foi a equipa que mais produziu e nunca teve a eliminatória em risco, apesar de os jogadores terem estado em rendimento mínimo, mas o suficiente para garantir a presença nos oitavos de final da Liga Europa.



O treinador do Benfica procedeu a algumas alterações em relação à 1ª mão, reforçando a defesa com os experientes André Almeida e Grimaldo. O meio-campo ficou a cargo dos jovens Gedson, Florentino e de Cervi. No ataque jogaram os pesos-pesados do momento, Seferovic e João Félix.



As águias tiveram uma entrada de rapina, empurrando os turcos para junto da sua baliza. Cervi, com um desvio a cruzamento de Pizzi (7’), ainda fez o Estádio da Luz gritar golo.



O ritmo não era elevado, mas tinha a direção da baliza de Muslera. O defesa-central Marcão ia fazendo um autogolo quanto tentava intercetar um cruzamento de Seferovic.



No inconsciente dos jogadores do Benfica estava o pecúlio angariado na primeira mão. Os turcos teriam de marcar pelo menos dois golos para mudar o rumo da eliminatória. E estiveram sempre muito longe disso.



Ainda antes do intervalo, Pizzi em boa posição, rematou de forma disparatada ao lado. No lance seguinte o médio já acertou na baliza, mas Muslera defendeu.



Na etapa complementar, o Benfica voltou a entrar mais forte, mas continuou o desperdício encarnado. Num canto apontado por Pizzi, Ferro ainda cabeceou e João Félix ao segundo poste rematou por cima.



O turcos esboçaram uma reação e viram um golo bem anulado, depois de uma perda de bola de Gedson. Na jogada seguinte novo golo anulado, desta feita para o Benfica. João Félix tinha dominado a bola com a mão.



O árbitro estragou a pintura quando deixou passar em branco uma falta evidente sobre Rúben Dias cometida por Feghouli dentro da área para penálti. Aliás, momentos antes tinha sido Rafa a pedir penálti.



Jonas acabou por entrar, fazendo descansar o jovem João Félix. E teve um remate com algum perigo na primeira tentativa. Os turcos acabaram então com um maior ascendente e viram um golo mal anulado a Akbaba.



Lage somou o seu primeiro empate no Benfica.



Lage: "Fomos a melhor equipa"

Bruno Lage mostrou-se satisfeito com a exibição do Benfica, apesar do empate a zero, no Estádio da Luz, frente ao Galatasaray. "Fizemos uma boa primeira parte, tivemos oportunidades para marcar e fomos a melhor equipa. Na segunda parte tivemos uma boa entrada no jogo. A partir dos 60, 70 minutos sentimos que eles não vinham para cima. Nós estávamos seguros e jogou-se um pouco com o resultado obtido na primeira mão", afirmou.



O técnico dos encarnados destacou ainda a forma de jogar do adversário. "No plano ofensivo podíamos ter tido mais bola, mas é difícil. O Galatasaray tem uma forma de jogar muito ao estilo turco, em que as equipas ficam partidas e apostam no jogo em transição. Aí temos de ter qualidade para fazer a transição quando temos a bola, mas se a perdermos temos sempre jogadores atrás de nós", explicou Bruno Lage na flash interview.



ANÁLISE

Controlo do jogo

O Benfica teve sempre o jogo controlado. Criou situações de golo suficientes para sair com uma vitória gorda. Sentiu-se que a vantagem construída na primeira mão (triunfo por 2-1) retirou o instinto matador aos avançados benfiquistas.



Finalização e Gala

As águias foram demasiado perdulárias em lances claros para fazer golo. O nulo castiga essa pecha na finalização. O Galatasaray foi sempre um adversário acessível para o Benfica. Esteve sempre demasiado longe para virar a eliminatória.



Erros atrás de erros

Uma arbitragem muito fraca, marcada por erros atrás de erros. O Benfica pode queixar-se de dois penáltis que ficaram por assinalar sobre Rafa e Rúben Dias. Já os turcos viram um golo mal anulado a Akbaba, aos 85’, por fora de jogo inexistente.