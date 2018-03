Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica defende que Bas Dost estava fora de jogo em Chaves

Águias consideram que o primeiro golo da partida devia ter sido anulado.

22:35

O Benfica criticou o primeiro golo do Sporting em Chaves, mais concretamente o facto de o mesmo ter sido validado, considerando que devia ter sido assinalado fora de jogo a Bas Dost.



"Fora de jogo que todos vimos menos quem devia. Do tamanho do desconto da novela de Tondela. A eficácia dos ex colegas de Hernâni Fernandes que nas horas difíceis estão sempre presentes", apontaram as águias na conta de Twitter para a imprensa, rematando: "E nasceu um novo mistério: Coates, o imune a amarelos."