O Benfica avisou o central Lucas Veríssimo que não vai admitir que a sua mulher volte a usar as redes sociais para dar conta do estado físico do jogador, sabe o CM.



O último episódio aconteceu antes do jogo com o E. Amadora, na estreia do Benfica na Taça da Liga, no último domingo. Ainda antes de serem conhecidos os eleitos para a partida, Amanda usou as redes sociais para informar que o marido estava de cama com síndrome gripal.









