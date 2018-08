A equipa 'encarnada', detentora da Taça de Portugal, esteve quase sempre em vantagem no marcador.

O Benfica conquistou a Supertaça de andebol ao vencer o Sporting por 29-24, num jogo disputado no Fórum Braga. A equipa de Carlos Resende entra assim na temporada com a conquista de um título perante o campeão nacional.A equipa 'encarnada', detentora da Taça de Portugal, esteve quase sempre em vantagem no marcador, tendo chegado ao intervalo a vencer os atuais campeões nacionais por 14-11. Record seguiu o jogo ao minuto.