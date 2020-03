Benfica desiste da OPA sobre a SAD. Leia as explicações das águias

O Benfica comunicou à CMVM, que desistiu da Oferta Pública de Aquisição, que estava em curso sobre as ações da SAD das águias. Na nota divulgada no site da CMVM, a principal razão para tal prende-se com a pandemia do Coronavírus. De acordo com o mesmo comunicado, o clube da Luz revela que esta decisão já vinha a ser discutida desde o dia 12 de março, quando foi decidida "a suspensão do campeonato"."Este requerimento foi formulado ao abrigo ao artigo 128.º do Código dos Valores Mobiliários (por remissão do artigo 130.º, n.º 1 do mesmo Código), tendo por conta a alteração das circunstâncias determinadas pela pandemia associada ao novo Coronavírus – COVID19 e os impactos da mesma, diretos e indiretos", pode ler-se.No mesmo comunicado, o Benfica aproveitou ainda para esclarecer algumas dúvidas que haviam sido levantadas pelo regulador, depois das notícias que davam conta de que a OPA poderia ser cancelada. Entre as informações concedidas estava a passagem do Estádio para as mãos do clube."Após vários meses de negociações, a Benfica SAD celebrou com a Benfica Estádio, no dia 10 de outubro de 2019, um contrato de cessão de exploração do Estádio do Sport Lisboa e Benfica, no qual revogou o anterior contrato de utilização do Estádio do Sport Lisboa e Benfica, celebrado em 2003. A celebração deste acordo permitiu, designadamente, a adaptação da estrutura contratual à atual relação entre a Benfica SAD e a Benfica Estádio (sociedades indiretamente participadas pelo Sport Lisboa e Benfica e sem relação entre si) e a atualização dos montantes a pagar, cujo valor mínimo anual não sofria alterações desde há cerca de 15 anos. O referido contrato manteve a mesma duração do acordo anterior, ou seja, vigora até 30 de junho de 2041, e prevê uma prestação anual composta por um valor mínimo anual de €4.500.000, acrescido de um valor variável que, tendo em consideração o modelo de negócio, será sempre apurado no final do exercício – refira-se que, no último exercício, o custo suportado pela Benfica SAD superou os mencionados €4.500.000", esclarecia a nota.