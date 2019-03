Benfica diz que divulgação de emails custou 85 milhões de euros

Diretor da área comercial internacional diz que negócios na China pararam. Águias exigem 17,5 milhões de euros ao FC Porto.

Por Patrícia Lima Leitão | 10:04

O Benfica alega ter perdido um negócio no valor de 85 milhões de euros na China devido à divulgação dos emails internos do clube por parte do FC Porto.



"Estávamos a fechar o negócio, que estava a andar bem, e de repente tudo parou. Era negócio para durar uns 20 anos", referiu o diretor dos encarnados para a área comercial e internacional, Bernardo Carvalho.

As declarações foram prestadas ao juiz do Tribunal Cível do Porto, ontem, na segunda sessão do julgamento no qual o Benfica pede 17,5 milhões de euros por divulgação "danosa" dos emails no Porto Canal.

Os contratos de patrocínios também foram afetados, garante o clube da Luz. "Os contratos baixaram e tivemos de nos justificar muitas vezes aos patrocinadores", acrescentou o dirigente benfiquista. No depoimento, disse ainda que, se os emails não tivessem sido divulgados, o ‘naming’ do Estádio da Luz já teria sido vendido.

Luís Nazaré, presidente da Assembleia Geral, destacou o sentimento de "devassa" e as dificuldades em continuar a desenvolver atividades comerciais. No dia 28, serão ouvidas testemunhas ligadas ao FC Porto.

Benfica multado pelo juiz

O magistrado Paulo Teixeira multou o Benfica em 204 euros, na primeira sessão do julgamento. Os advogados do clube da Luz não queriam que fosse divulgado em audiência pública o conteúdo dos emails de responsáveis benfiquistas.



"Estão preocupados com o segredo do negócio, mas já viram mais de 30 gigas de segredos de negócio divulgados", ironizou o juiz.



O advogado Armando Martins Ferreira não quis comentar ao CM esta sanção.