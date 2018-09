Benfica diz que estão prestes a ser reveladas "as artimanhas do crime organizado"

Clube reage a notíca que dá conta que o hacker que desviou informação está cada vez mais cercado.

O 'i' diz ainda que a "Polícia Judiciária já estará no caminho do dinheiro que terá servido para pagar a Rui Pinto" e acrescenta que a reunião do Altis, entre Sporting e FC Porto, "reforças suspeitas de ataque concertado contra o clube da Luz".

O Benfica voltou esta sexta-feira a fazer um tweet sobre o 'caso do hacker'. "Realmente começou a contagem decrescente para a descoberta das artimanhas do crime organizado", pode ler-se num tweet publicado na conta do Twitter do clube da Luz dirigida à comunicação social.O tweet do Benfica tem como suporte a capa do jornal 'i', que diz que a "PJ aperta cerco ao hacker que roubou emails do Benfica'.