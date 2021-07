“Benfica é o grande rival”, admite Pinto da Costa

"O Benfica é o grande rival do FC Porto. É a grande equipa em Lisboa como nós somos no Porto. A rivalidade é como noutros países, como com o Real Madrid e o Barcelona", disse Pinto da Costa, colocando as águias num patamar superior ao Sporting."Mesmo rivais, os dois clubes respeitam-se e reconhecem a grandeza um do outro. O confronto está equilibrado e é uma rivalidade sadia. Para mim é um prazer estar aqui a ter esta conversa em pleno Estádio da Luz", acrescentou o presidente portista no programa diário que tem no Porto Canal, em que destacou o título conquistado na casa do rival (2010/11), sem referir o apagão das luzes e o sistema de rega que foi ligado.O tom diplomático não pode ser dissociado da polémica que causou a presença de Pinto da Costa na Luz. Osabe que Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD, se manifestou contra, mas Vieira impôs a sua vontade: "Quem manda sou eu", disse o ex-presidente.A oposição de Domingos Soares de Oliveira à presença de Pinto da Costa na Luz não se deveu ao presidente portista em concreto, mas sim ao facto de se tratar de um programa do Porto Canal. Foi através deste meio que os dragões divulgaram vários emails comprometedores do Benfica ao longo de meses, prejudicando a imagem público das águias. Os encarnados até avançaram com uma queixa em tribunal a exigir uma indemnização de 17 milhões ao FC Porto, que foi condenado em 1ª instância a pagar 2 milhões de euros. O processo ainda aguarda recurso.