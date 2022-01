Benfica e Sp. Braga correm o risco de serem inibidos de participar em provas desportivas se forem condenados por corrupção desportiva na sequência de uma denúncia anónima sob investigação pelo Ministério Público. Em causa está a suspeita de que os minhotos teriam ajudado as águias a vencer um jogo entre as duas equipas, em 2009/10 - o triunfo dos encarnados por 1-0 foi decisivo para a conquista do título.