Sporting vence Benfica por 4-2 e apura-se para a final da Taça de Portugal de Futsal

CMTV transmitiu dérbi em direto e em exclusivo, pelas 14h30 deste sábado.

Por Mário Morgado Ribeiro e Lusa | 12.05.18

O Sporting venceu hoje o Benfica por 4-2, em jogo das meias-finais da Taça de Portugal em futsal, cuja 'final four' decorre em Gondomar, e vai defrontsar o Fabril na final de domingo.



Os 'leões' atingiram o intervalo em vantagem de 1-0, depois de um golo de Diogo, logo aos três minutos, as 'águias' ainda igualaram por Robinho, aos 23, mas dois golos no mesmo minuto (26), por Cavinato e Deo, deram ao Sporting uma vantagem de dois golos, que foi ampliada para três com o golo de João Matos (31), já valendo de pouco o segundo tento 'encarnado', apontado por Tiago Brito (36).



Na final, agendada para domingo, a equipa 'leonina' vai defrontar o Fabril, que na outra meia-final derrotou o Modicus por 3-2.

"Nós nunca pensámos em chegar aqui"

"Estamos motivados, nunca pensámos em chegar aqui. É uma oportunidade única para todos", disse Joãozinho, capitão do Fabril. Já Gabri, capitão do Modicus, esteve ausente da conferência de imprensa e não fez a antevisão desta meia-final da Taça.