David Neres está a causar alguma apreensão no Benfica. O extremo brasileiro saiu do jogo de preparação com o Sevilha (derrota por 1-0) com queixas na coxa esquerda e só esta terça-feira se deve ficar a conhecer a extensão da lesão.



O jogador entrou na segunda parte do jogo no Algarve e após pouco mais de 30 minutos em ação fez sinal para o banco, devido a um desconforto muscular.









