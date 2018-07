Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica em destaque nos nacionais de natação e recorde para o Algés

Nadadora do Algés acabou por ser o destaque nas piscinas do Jamor, batendo o melhor registo dos 50 metros costas.

20:57

Três nadadores do Benfica destacaram-se esta quinta-feira no primeiro dia dos campeonatos nacionais de natação, ao assegurarem presenças nos pódios, numa jornada em que Rafaela Azevedo, do Algés, bateu o recorde nacional dos 50 metros costas.



A nadadora do Algés acabou por ser o destaque nas piscinas do Jamor, batendo o melhor registo dos 50 metros costas com um tempo de 29,33 segundos, menos sete centésimos de segundo do que as atletas Marta Marinho e Ana Leite havia conseguido em 2010 e 2015, respetivamente.



Nos 100 metros bruços masculinos, os atletas do Benfica Ricardo Pereira e João Carneiro ocuparam os dois primeiros lugares do pódio, com apenas dois segundos de diferença entre ambos, enquanto Francisco Nunes, de Salvaterra de Magos, terminou no terceiro lugar.



Apesar da vitória nos 1.500 metros ter caído para o lado de Francisco Amaral (Campinho), com um tempo de 16.40,96 minutos, o pódio foi dominado pelos atletas do CASPAE Rodrigo Travassos e Paulo Frota, ao assegurarem os segundo e terceiro postos.



Na vertente feminina, a nadadora da Foca Francisca Martins venceu os 800 metros livres (9.12,94 minutos), levando a melhor diante de Joana Martins, do Benfica, e de Carolina Soares, da Natação do Valongo.



Maria Rebelo (União Coimbra) foi a vencedora nos 100 bruços, com uma marca de 1.15,94 minutos, superiorizando-se a Lidiana Rodrigues (Belenenses), segunda, e Madalena Cerdeira (Avançado EUL), terceira.