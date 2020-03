Benfica empata com Moreirense e águia tomba do poleiro

O Benfica tropeçou com o Moreirense e tombou no comando da Liga, ficando a um ponto do FC Porto, depois de ter empatado na Luz.Bruno Lage prometeu "Samaris e mais dez" e cumpriu. O grego foi o tampão à frente da defesa, que continua a tremer com muito pouco. As águias entraram com duas velocidades, lento e muito lento. No entanto, mantiveram sempre um ascendente no jogo, dispondo de boas ocasiões para marcar.O Moreirense, contudo, não foi à Luz prestar vassalagem. Ricardo Soares, que já empatou com este Benfica (1-1) na Taça da Liga quando estava no Sp. Covilhã, mostrou-se um perito na organização defensiva e no meio-campo.Foi anulando a zona de construção dos encarnados e a defesa mostrava-se solidária na tarefa de adiar o golo. O Benfica podia ter chegado ao golo através do defesa Iago, que na tentativa de aliviar a bola ia marcando na própria baliza.Samaris, moralizado com as palavras de Lage, também atirou perto do alvo e Vinícius viu Rosic tirar-lhe um golo junto à linha da baliza. Quando as águias conseguiam acertar com o alvo, Pasinato ia chegando para as encomendas como aconteceu a remates de Taarabt e Pizzi. Grimaldo ainda atirou ao poste, num remate enrolado que ia surpreendendo os cónegos.Na etapa complementar, o Benfica até surgiu mais afoito. Pizzi desperdiçou um penálti após uma mão de Gabrielzinho na área, depois de um remate de Tomás Tavares. Pizzi deixou Pasinato cair para um lado e rematou para o outro, mas não acertou no alvo.A reação encarnada foi imediata e Rafa até marcou um golo no lance seguinte, mas seria anulado, fruto do recurso ao VAR, por mão de Pizzi na área.Percebia-se que a noite não seria nada fácil para o Benfica. Uma equipa que treme com pouco e está em queda livre.A instabilidade é latente no plantel, em especial na defesa, que, esta segunda-feira, voltou a ficar mal na fotografia do golo de Fábio Abreu. Muitas facilidades concedidas, apesar do mérito dos visitantes.O jogo até podia ter ficado resolvido mais cedo, se Pedro Nuno não falhasse um golo fácil. A Luz gelava e ouviam-se assobios. Bruno Lage jogou tudo no ataque, com as entradas de Dyego Sousa, Cervi e Jota. E foi Cervi quem sofreu a falta do penálti. Pizzi voltou a falhar, mas desta vez foi mais lesto na recarga e fez o empate, que sabe a derrota.O treinador do Moreirense tem o antídoto para este Benfica de Bruno Lage. Empatou com as águias na Taça da Liga, quando estava no Sp. Covilhã, e esta segunda-feira foi o responsável por tirar a liderança do campeonato ao Benfica com um empate na Luz.Pizzi marcou o golo do empate, mas foi ele quem complicou, num jogo em que falhou dois penáltis. No segundo conseguiu marcar na recarga, enquanto no primeiro rematou ao lado. O golo de Rafa é anulado devido a uma mão de... Pizzi.Num jogo em que houve vários lances de mão na área, o juiz apenas assinalou um penálti. Benefício da dúvida na mão de Gabrielzinho na área. Muitas dúvidas no penálti assinalado por falta de Alex Soares sobre Cervi que valeu o empate."Estamos a um ponto da liderança e temos urgentemente de voltar às vitórias. Falhámos um penálti que nos colocava em vantagem no jogo, voltámos a cometer um erro defensivo. Tivemos de mexer, perdemos algum equilíbrio e o Moreirense fez o golo em contra-ataque", analisou esta segunda-feira Bruno Lage. Sobre os oito pontos perdidos em quatro jornadas, o treinador do Benfica foi taxativo: "Faltam 11 jogos, não podemos olhar para trás nem pensar muito à frente. É resolver [os erros]."