O Benfica voltou esta terça-feira a empatar com o PSG, 1-1, desta feita em Paris, e deu um passo importante rumo aos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões. Completou o 17º jogo consecutivo sem perder (14 vitórias e 3 empates).



As águias acabam por sair do Parque dos Príncipes com o apuramento para a fase seguinte no horizonte, pois basta, neste momento, um triunfo sobre a Juventus (próximo jogo) ou empatar os dois jogos que faltam (Juventus e Maccabi Haifa).









