Benfica encaixa 28 milhões em emissão com forte procura e quase cinco mil investidores

A SAD do Benfica garantiu um encaixe bruto de 28,44 milhões de euros com a emissão de obrigações a três anos, cujos resultados foram anunciados na sessão especial de bolsa que decorreu na Euronext Lisboa.

Esta emissão era constituída por duas operações. Na oferta pública de subscrição (OPS) a SAD encarnada oito milhões de obrigações, com um valor nominal de cinco euros, num total de 40 milhões de euros.

Apesar da taxa de juro de 3,75% ter sido a mais baixa entre as emissões realizadas até hoje pela SAD encarnada, a procura na OPS superou quase três vezes oferta, que o Benfica decidiu colocar em 40 milhões de euros, acima dos 25 milhões de euros avançados inicialmente.

As ordens válidas totalizaram 118,47 milhões de euros e foram dadas por 4.973 investidores.

O Benfica realizou também uma oferta pública de troca (OPT), dirigida aos detentores de obrigações emitidas em 2017. Foram 580 os investidores com estes títulos que aceitaram a OPT, num total de 11,55 milhões de euros.

Assim, o encaixe bruto do Benfica com esta dupla operação foi de 28,44 milhões de euros, uma vez que aos 40 milhões de euros angariados com a OPS é necessário descontar o valor dos títulos entregues a quem aceitou a OPT.

Segundo os resultados da operação, além das obrigações em troca quem aceitou a OPT recebeu um total de 98,87 mil euros, que corresponde a prémios e juros corridos.

Permanecem ainda em circulação obrigações emitidas em 2017 no valor de 48,44 milhões de euro, que o Benfica terá de reembolsar em 2017.