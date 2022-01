O presidente do Benfica, Rui Costa, anunciou numa entrevista ao canal do clube que as águias têm em estudo um novo projeto que pode implicar a saída do Seixal.



O Benfica pretende ter um espaço que junte todas as valências do clube, tendo em mente o nascimento da Cidade do Benfica, refere o jornal A Bola. O jornal avança que a saída da formação do Benfica do Seixal tem sido tema entre os membros da SAD.

Ver comentários