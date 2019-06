Benfica exige 35 milhões de euros por Zivkovic

Andrija Zivkovic tem a porta aberta para sair do Benfica e a SAD está recetiva a vendê-lo, por uma verba na ordem dos 35 milhões de euros, apurou oEste foi o valor que os ingleses do Everton, de Marco Silva, ouviram quando perguntaram pelo esquerdino de 22 anos nos últimos dias.O técnico português é um admirador confesso das características do extremo, que estará ao serviço da sua seleção no Europeu de sub-21, que se realiza em Itália e San Marino entre os dias 16 e 30 deste mês.O jogador, que esta temporada perdeu peso no conjunto encarnado, também vê com bons olhos a transferência para um clube que lhe permita jogar com maior regularidade. Apesar de ter uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, o Benfica aceita vender o futebolista por um valor substancialmente inferior.Além de um bom encaixe financeiro por um jogador que em 2016 custou cerca de seis milhões de euros (em prémios de assinatura e comissões), a SAD economizaria em termos de vencimentos. Zivkovic é um dos jogadores com o salário mais elevado no plantel (2,6 milhões de euros/ano).Com um contrato cujo ordenado sobe de ano para ano, se ficar em Portugal Zivkovic vai ganhar perto de três milhões (2,96) de euros anuais brutos e se cumprir o seu vínculo até final fechará a época 2020/2021 com mais 4,9 milhões de euros na sua conta.Zivkovic chegou à Luz em 2016 proveniente do Partizan Belgrado. Na primeira temporada (ano do tetra), com apenas 19 anos, jogou 24 vezes tendo apontado um golo. O ano passado esteve em 30 jogos e marcou 3 golos.Já na época 2018/2019, com Rui Vitória e Bruno Lage, fez 30 partidas sendo que foi titular em apenas 14.A possibilidade de Navas ser reforço está condicionada pela vontade de querer deixar o Real Madrid (tem mais um ano de contrato) com o passe na mão. Se isso acontecer, o Benfica não conseguirá suportar os 5 milhões de ordenado.