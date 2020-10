Benfica explica alienação do passe de Rúben Dias e justifica empréstimo de jovens jogadores

O Benfica fez esta quarta-feira o balanço do mercado de transferências que fechou ontem em Portugal. Na sua newsletter diária, os encarnados - que surgem em 6.º lugar entre os clubes que mais investiram neste defeso - sublinham que o "plantel ficou mais forte após este defeso", numa temporada em que "a equipa trabalha arduamente para tentar conquistar todas as competições nacionais e chegar o mais longe possível na Liga Europa"."Entre os mais utilizados em 2019/20, saíram Rúben Dias, Tomás Tavares e Vinícius. No caso particular de Rúben Dias, há que referir a oportunidade de equilibrar as contas, dado o montante envolvido na transação. A alienação do passe de Rúben Dias por 68 milhões de euros (a que poderão acrescentar 3,6 milhões de euros mediante o cumprimento de objetivos do Manchester City) tratou-se da quarta transferência mais elevada neste defeso, a quinta maior de sempre no que respeita a defesas, e sobretudo alcançou um valor justo face à qualidade de um destacado atleta formado no clube", pode ler-se.O empréstimo de David Tavares, Florentino, Jota, Pedro Álvaro, Tiago Dantas e Tomás Tavares obedecem, explica o Benfica, "a uma política de valorização desportiva com vista à reintegração no plantel". "E ainda de Vinícius, para o Tottenham, numa operação com contornos semelhantes à que resultou na transferência de Jiménez para o Wolverhampton. Estas operações visam proporcionar aos jovens jogadores a oportunidade de jogarem, permitir que evoluam, adquirirem experiência e consolidarem o seu crescimento de forma a estarem mais bem preparados para representarem o alube. Este foi, de resto, o caso de Diogo Gonçalves, que regressa agora ao clube após dois anos a jogar e evoluir noutras paragens".Do lado das entradas, "chegaram os internacionais A Darwin, Everton, Otamendi, Vertonghen e Waldschmidt e ainda Diogo Gonçalves, Gilberto, Gonçalo Ramos, Helton Leite, Pedrinho e Todibo, juntando-se à grande maioria dos jogadores que, na época passada, mais se destacaram e permaneceram de águia ao peito. O Benfica, de acordo com um estudo publicado hoje, foi o sexto clube que mais investiu neste defeso, algo que só é possível devido à solidez financeira da SAD benfiquista".