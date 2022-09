Benfica fecha acordo para contratação do central americano John Brooks

O Benfica já chegou o acordo para a contratação de John Brooks, apurou o. O central americano vai assinar por uma época com a equipa encarnada.O jogador chega a custo zero, depois de ter terminado contrato com o Wolfsburgo e é a solução encontrada por Rui Costa para o reforço do centro da defesa, depois da lesão de Morato.O jogador tem 29 anos e fez toda a carreira na Alemanha, primeiro ao serviço do Hertha Berlim e depois do Wolfsburgo.John Brooks é canhoto e conhecido por ser alto, tem um metro e 93 centímetros. Ao longo da carreira, fez mais de 200 jogos na Bundesliga. Tem também experiência na Liga dos Campeões, competição que jogou na época passada.