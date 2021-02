Se falhar o apuramento para a Liga dos Campeões da próxima época, o Benfica terá de compensar essa perda de receita com a venda de jogadores. Como as finanças encarnadas já estão pressionadas por vários fatores, a saída de futebolistas no próximo verão passaria a ter de render um montante na ordem dos 150 milhões de euros, apurou o CM.